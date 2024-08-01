В Москве началась акция в поддержку новых регионов "Соберем ребенка в школу"

Фото: пресс-служба комитета общественных связей и молодежной политики города Москвы

В Москве началась акция в поддержку детей "Соберем ребенка в школу", которая продлится до 30 сентября. Канцелярские принадлежности и другие необходимые вещи передадут учащимся школ из новых регионов России, пишет портал мэра и правительства Москвы.

Во всех округах столицы открыты почти 20 пунктов приема, они расположены в штабах по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" и волонтерских окружных центрах "Доброе место". Большинство из них работает ежедневно с 10:00 до 19:00.

Как отметила председатель комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова, акция проходит уже третий год.

"Это традиционное доброе событие ждут не только учащиеся с новых территорий России и их родители, но и москвичи. Они понимают, как важно подставить плечо, позаботиться и помочь в сборе необходимых для учебы вещей. В августе родители начинают готовить своих детей к школе и заодно покупают подарки к 1 сентября ребятам из новых регионов", – отметила Драгунова.

К учебному году школьникам необходимы различные канцелярские принадлежности, им понадобятся рюкзаки и пеналы. На творческих занятиях пригодятся альбомы, фломастеры, акварельные краски или гуашь, кисти для рисования, цветные бумага и картон, тетради для нот и музыкальные инструменты.

Кроме того, необходима школьная и спортивная форма, а также повседневная и спортивная обувь. Вещи должны быть новыми и находиться в упаковке, одежда – с бирками.

Узнать о том, что можно принести, или уточнить адреса и график работы штабов акции можно ежедневно с 10:00 до 19:00 по телефону горячей линии +7 (499) 170-02-25.

В новые регионы России из Москвы в прошлом году отправили почти 1,9 тонны канцелярских принадлежностей. Общий вес гумгруза превысил 6,2 тонны. Помимо этого, в него вошли книги и журналы, продукты и другие вещи. В 2022 году жители Москвы также собрали для творческой молодежи Донецка более 400 музыкальных инструментов и различные принадлежности.

Кроме того, вещи для учащихся из новых регионов ежедневно передают в штабы акции "Москва помогает". Всего собрано 3,8 миллиона единиц товаров, в целом из Москвы отправлено более 1,4 тысячи тонн гуманитарного груза.

Акция проходит с 22 февраля 2022 года. Флагманский штаб открыт в ресурсном центре "Мосволонтер". Еще 13 штабов работают на базе коворкинг-центров некоммерческих организаций, в Университете науки и технологий МИСИС, Московской городской думе, храме Святителя Николая Мирликийского в Покровском.

К сбору присоединились уже 522 городские организации и более 62,2 тысячи москвичей. Волонтеры принимают гуманитарные товары, проверяют сроки годности, сортируют и вносят в базу данных.

В районе Вешняки 22 июля стартовал сбор гуманитарной помощи для детей из новых регионов РФ. Сбор необходимых вещей объявили лидеры клубов центра московского долголетия "Вешняки".

Присоединиться к акции также может любой желающий до 28 августа. Всю собранную помощь передадут детям из новых регионов, ученикам Амвросиевской школы-интерната № 4.