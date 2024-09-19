Сергей Собянин: культурные центры открыты почти в каждом районе Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве работает более 900 культурных центров, они открыты почти в каждом районе столицы. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр подчеркнул, что столичные культурные центры предлагают разнообразный досуг. Так, в культурном центре "Внуково" вместе с традиционными кружками и студиями есть театрально-концертный зал, библиотека и Музей истории района Внуково.



В центре "Доброволец", расположенном в Зеленограде, находится одна из лучших школ регби в России, а в "Лире" на юго-западе Москвы – самая знаменитая студия округа под названием "Арт-Детство".



Дом культуры "Стимул" разместился в особняке, в главном здании которого сохранены зеркальный танцевальный зал и старинная сцена. На ней проводят репетиции многие артисты.

Ранее в столице стартовал третий сезон проекта "Содружество школьных театров Москвы". Церемония открытия прошла во Дворце на Яузе, куда пригласили 100 лучших школьных трупп. Школьники, их учителя и родители посмотрели спектакль "Граф Нулин" в исполнении юных актеров.