Стартовал новый театральный сезон в московских школах

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице стартовал третий сезон проекта "Содружество школьных театров Москвы". Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на заместителя мэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Наше содружество за три года существенно разрослось: сегодня в него входит более 780 детских и молодежных коллективов. Свыше 22 тысяч ребят осваивают театральное искусство под руководством почти тысячи педагогов", – рассказала Ракова.

Она отметила, что благодаря проекту ребята могут принять участие в мастер-классах с известными режиссерами и артистами, а также заглянуть в закулисье московских театров и даже показать свои спектакли на большой сцене.

Церемония открытия сезона прошла во Дворце на Яузе, куда были приглашены 100 лучших школьных трупп. Ребята, их учителя и родители посмотрели спектакль "Граф Нулин" в исполнении юных актеров.

Ранее в столице впервые в России стартовал прием в магистратуру по программе "Педагог школьного театра" в Московском городском педагогическом университете (МГПУ). В конце магистратуры каждый студент должен будет поставить спектакль совместно с участниками "Содружества школьных театров Москвы".