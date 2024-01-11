Собянин рассказал о городском проекте для школьников "Театральное закулисье"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве прошли 18 экскурсий для школьников в рамках проекта "Театральное закулисье". Сергей Собянин рассказал об этом в своем официальном телеграм-канале.

"Проект запустили в сентябре 2023 года для участников "Содружества школьных театров Москвы", в которое входит 690 театров в школах и колледжах. В них занимаются больше 22 тысяч детей, в том числе с ограниченными возможностями здоровья", – говорится в публикации.

Мэр отметил, что ребята получили возможность посетить Театральную школу Олега Табакова, где поучаствовали в мастер-классе по актерской игре. Также для школьников провели экскурсию по Театру кукол имени С. В. Образцова и Музею МХАТ, где они увидели гримерку Константина Станиславского и узнали, как работает сцена, добавил Собянин.

Теперь эти ребята примут участие в фестивале школьных театров "Живая сцена". Победителям вручат гранты на дальнейшее развитие театральных студий.

Ранее правительство России выделило более 800 миллионов рублей на реконструкцию и капитальный ремонт детских театров. Уточнялось, что самую крупную сумму получит Волгоградский театр кукол – на его реконструкцию будет потрачено более 198 миллионов рублей.

Свыше 630 миллионов рублей будет направлено на модернизацию театров юного зрителя в Бурятии, Республике Марий Эл, Туве, Забайкальском крае, а также в Калужской, Оренбургской, Рязанской, Самарской и Саратовской областях.



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