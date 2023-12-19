"Столица детского туризма": какие программы для юных путешественников есть в Москве

Москва получила звание "Столица детского туризма". Только за одно минувшее лето город посетили миллион юных путешественников. При этом московские площадки предлагают развлечения для них круглый год. Рассказываем подробности, а также на какие программы стоит обратить внимание.



Центр притяжения для детского туризма

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В рамках всероссийского конкурса на звание "Столица детского туризма" Москва заняла первое место, рассказал Сергей Собянин. Города, боровшиеся за этот титул, представили собственные программы по развитию поездок для юных путешественников в свой регион, включая новые туристические маршруты и продукты, на 2024 год.





Сергей Собянин мэр Москвы Только этим летом Москва приняла миллион юных туристов. Но у нас много интересного круглый год. Например, Московский зоопарк, один из крупнейших океанариумов Европы "Москвариум", первый в России крытый парк развлечений "Остров Мечты", больше 400 музеев.

В связи с победой столица планирует реализовать презентованную программу, а также учредить детский совет по туризму. Предполагается, что среди его участников окажутся и московские школьники в возрасте от 13 до 17 лет, которые помогут в составлении оригинальных маршрутов по Москве. Ребята будут предлагать новые идеи и сами протестируют интерактивы для детей на городских площадках.

Ранее, в октябре, сразу два столичных проекта, ориентированных на юное поколение, отметили Всероссийской туристской премией "Маршрут года". Среди них, в частности, познавательный квест "Играй в Москву". Кроме того, образовательно-туристический проект "Город открытий".



Отдых с пользой

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Проект "Город открытий" запустили в столице в 2020 году. За это время свыше 7,5 тысячи детей из всех российских регионов, а также еще 50 стран, совершили путешествие в Москву. В рамках тура у них есть возможность попасть в ведущие столичные компании, технопарки, вузы и главные музеи страны, узнать о профессиях будущего. Проект сотрудничает более чем с сотней площадок. Детям на выбор предлагается восемь образовательно-туристических маршрутов.

Среди них, например, "Биотехнологии и биомедицина", "Креативные индустрии" и "Урбанистика". Наибольшей же популярностью у школьников пользуется направление "Транспорт и космос". Во время поездки дети получают шанс приоткрыть для себя закулисье таких специальностей, как арт-директор, космобиолог, строитель умных дорог и не только.

Кроме того, с 2023 года исследовать столицу можно и благодаря программе "Играй в Москву". Она предлагает пять маршрутов-миссий, во время прохождения которых участники посещают знаковые локации, например Большой театр или Парк Горького, вместе с инопланетными персонажами. Тем, кто выполнит все задания, полагается сувенир от города.

Среди всех маршрутов программы наиболее востребованным является "Тайна зеленой планеты". Выбрав его, можно прогуляться по центральным достопримечательностям Москвы, среди которых парк "Зарядье", Александровский сад и прочие. Также спросом пользуются маршруты "Возрождение Алдумара" по ВДНХ и "Игры чемпионов" от смотровой площадки на Воробьевых горах к "Лужникам".



В любое время года

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Москву, по статистике, ежегодно посещают 3,8 миллиона юных туристов. Большая часть приезжает с родителями, тогда как порядка 11% – с прочими родственниками или же в составе туристической, школьной либо секционной группы. Популярным временем для визита являются летние каникулы и зимние праздники.

При этом в столице множество локаций для семейных туристов, которые не зависят от конкретного сезона. В городе регулярно проходят различные развлекательные мероприятия. В настоящий момент точкой культурного притяжения является Международная выставка-форум "Россия" на ВДНХ. Здесь можно узнать о различных регионах страны, совершив прогулку в пределах нескольких павильонов.

Только в посвященной столице части выставки до 12 апреля пройдет 500 различных мероприятий, часть из которых будет интересна и для детей. Юным посетителям предлагают поучаствовать в интерактивных шоу, спектаклях, а также мастер-классах, например, по созданию мультипликации или валянию игрушек.

Помимо того, в преддверии Нового года и январских праздников город превращается в настоящую детскую сказку. Ребят и их родителей ждет множество площадок для активного отдыха – от катков до лыжных трасс и горок.

