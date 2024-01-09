В праздничных мероприятиях в Москве приняли участие 13,3 миллиона человек

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Порядка 13,3 миллиона человек стали участниками городских праздничных мероприятий в новогодние каникулы. Об этом Сергей Собянин сообщил в своем телеграм-канале.

Он отметил, что жители и гости Москвы насыщенно провели выходные в парках, усадьбах, культурных центрах, музеях и библиотеках. Несмотря на сильные холода, на катках побывали 636,6 тысячи гостей, уточняется на портале мэра и правительства столицы.

Фестиваль "Путешествие в Рождество"

Традиционный для Москвы фестиваль в этом году был юбилейным, он проводился в городе уже в десятый раз. С 15 декабря по 8 января все желающие могли погрузиться в историю российской столицы и узнать больше о быте москвичей. Гостями 36 площадок фестиваля в центре и жилых районах города стали 5,7 миллиона человек.

"На большинстве площадок фестиваля проходила акция "Москва помогает" по сбору новогодних подарков для участников специальной военной операции и жителей новых территорий России. Также желающие могли подписать поздравительные открытки для военнослужащих с изображением известных и популярных видов Москвы", – говорится в сообщении.

В рамках мероприятия жители и гости Москвы могли посетить порядка 7 тысяч творческих и кулинарных мастер-классов, более 2,4 тысячи музыкальных и театральных представлений, в том числе новогодние утренники с Дедом Морозом и Снегурочкой, викторины и многое другое. Гости купили свыше 22 тысяч елочных игрушек, порядка 46 тысяч новогодних сувениров, 20,5 тысячи сладких подарков.

На фестивале можно было попробовать разные кухни. Так, для гостей приготовили 33 тысячи порций горячих блюд, 60 тысяч порций праздничной выпечки, более 17 тысяч порций закусок, а также 125,4 тысячи литров напитков.

Московское чаепитие вновь стало ключевой темой фестиваля. Был организован новогодний квест, участники которого могли лучше познакомиться с историей этой традиции, ответив на вопросы о чайном этикете.

Для любителей активностей оборудовали 23 бесплатных катка на фестивальных площадках, их посетили 225,8 тысячи человек. Прошло свыше 100 ледовых шоу, среди которых "Щелкунчик", "Белоснежка", "Золушка", "Царевна-лягушка" в постановке Татьяны Навки и Петра Чернышева. Премьерой этого сезона стал спектакль "Золотой ключик". Ледовые шоу посетили 19 350 человек. В этом сезоне для гостей впервые проводились тренировки по фигурному катанию.

На Школьной улице, как и в прошлых сезонах фестиваля, работала школа керлинга. Там прошло 143 игры, 310 мастер-классов и тренировок, к которым присоединились порядка 1,7 тысячи человек.

Фестиваль впечатлений "Усадьбы Москвы. Зима"

Помимо полюбившегося "Путешествия в Рождество", для гостей и жителей столицы в новогодние праздники работал фестиваль впечатлений "Усадьбы Москвы. Зима". К нему присоединились 15 усадеб, среди которых были особняки, расположенные в историческом центре Москвы, и бывшие загородные поместья, вошедшие в черту города.

В период с 22 декабря по 8 января они провели более 400 просветительских, музыкальных, культурных, развлекательных, спортивных и игровых мероприятий.

"В парке усадьбы Влахернское-Кузьминки работало мультимедийное шоу "Волшебный лес", главными героями которого стали символы старого и нового года – Кролик и Дракон. Аудиосказка объединила шесть локаций с яркими световыми инсталляциями", – сказано в материале.

Посетители могли попробовать согревающий чай из самоваров на мобильных чайных станциях, где также получили возможность послушать об истории столичного чаепития. В рамках фестиваля гостями усадеб стали 337 тысяч человек. Они подписали 52 тысячи открыток и выпили порядка 28 тысяч литров чая.

Елка мэра Москвы

В Гостином Дворе по традиции прошли новогодние елки столичного градоначальника. С 27 декабря по 8 января в рамках них было показано 37 представлений, которые посетили свыше 60 тысяч человек. Гостями елки стали в числе дети из многодетных и малообеспеченных семей, воспитанники детских домов, дети с ограниченными возможностями здоровья из интернатов, отличники в учебе и многие другие.

Новый год в городских парках

Встретить Новый год жители могли в 21 парке Москвы, например в Парке Горького, парках "Сокольники", "Красная Пресня", "Северное Тушино", "Кузьминки", Бабушкинском, Гончаровском, Измайловском, Лианозовском, Перовском, Таганском, "Митино", "Ходынское Поле", "Фили", "Ангарские пруды", "Дубки", 50-летия Октября, саду "Эрмитаж", саду имени Баумана, усадьбе Воронцово и парке имени Юрия Лужкова.

Новогодние гуляния начались в 21:00 31 декабря 2023 года и продлились до 03:00 1 января 2024 года. К празднованиям присоединились около 100 тысяч человек. В общей сложности с 30 декабря по 8 января столичные парки культуры и отдыха, а также природные территории посетили 4,7 миллиона человек. Наиболее популярными у гостей стали парк "Зарядье" и Парк Горького.

Праздничная программа в округах

Мероприятия с 1 по 3 января состоялись в том числе на 12 окружных площадках. Общая продолжительность программ составила 336 часов. Гости могли насладиться выступлениями известных артистов, посетить вечерние дискотеки, огненные шоу и театрализованные представления. Окружные площадки в этот период посетили свыше 115 тысяч человек.

Московская усадьба Деда Мороза

Традиционной точкой притяжения для гостей и жителей столицы стала усадьба волшебника, расположенная на территории музея-заповедника "Кузьминки-Люблино". Помимо сказочных теремов и аттракционов, там работала почта Деда Мороза.

В этом сезоне по всей столице было установлено свыше 150 специальных почтовых ящиков для приема посланий: в 41 парке, на ВДНХ, в ГУМе, аэропорту Шереметьево, на фуд-корте "Депо. Три вокзала", в Московском международном доме музыки, Дворце пионеров на Воробьевых горах, Музее Победы, Театре кукол имени С. В. Образцова и на других площадках.

30 и 31 декабря с 13:00 до 19:00, а также с 1 по 8 января с 12:00 до 19:00 для гостей усадьбы Деда Мороза был организован праздник на Изумрудной площади. Каждая программа была уникальной, однако неизменными остались выступления музыкантов и танцоров, световые и барабанные шоу, хороводы и разные забавы с жителями сказочной резиденции.

В конце декабря 2023 года в Москве впервые заработали три филиала усадьбы Деда Мороза:

"Снежная королева" в Измайловском парке – комплекс, созданный по мотивам одноименной сказки Ганса Христиана Андерсена;

"Морозко" в ландшафтном парке "Митино" – мини-усадьба, созданная по мотивам одноименной русской народной сказки;

"Простоквашино" в парке Олимпийской Деревни – сказочная деревня, построенная по мотивам одноименного мультсериала.

Культурная программа в городских парках

В общей сложности за новогодние праздники гостями резиденций Деда Мороза стали порядка 87,5 тысячи человек.

Для любителей искусства в выходные и праздничные дни были открыты тематические выставки. В частности, во дворце Н. А. Дурасова в усадьбе Люблино проходила выставка снегурочек, а в усадьбе Воронцово была организована экспозиция "В блеске елочных огней". Кроме того, в саду "Эрмитаж" продолжался зимний фестиваль WinterFest.

В ландшафтном парке "Митино" для гостей организовали тематические научные экскурсии, а в парках Дружбы и Бабушкинском – творческие мастер-классы, в рамках которых посетители могли создать оригинальные вещи своими руками.

До 8 января каждый день на катке в Парке Горького показывали программу "Рождественские сказки Евгения Плющенко" с участием профессиональных фигуристов. Подобные шоу также были организованы для гостей Таганского парка, парков "Фили" и 50-летия Октября.

Новогодние каникулы в учреждениях культуры

Праздники не обошли стороной в том числе и столичные культурные центры, кинотеатры, библиотеки, театры, концертные залы и музеи. Там прошло более 1,9 тысячи специальных мероприятий – елки, концерты, театральные представления и мастер-классы.

Например, в музеях проходили разного рода события, среди которых "Пушкинская елка" в Государственном музее А. С. Пушкина, интерактивная семейная программа по сказке "Теплый хлеб" в Музее К. Г. Паустовского, выставка "В ожидании чуда" в музее-заповеднике "Коломенское", выставка "В гостях у Снегурочки" в усадьбе Люблино и другие.

Во время новогодних выходных в столице охрану правопорядка обеспечивали свыше 13,5 тысячи сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии. Около 3,5 тысячи раз вневедомственная охрана выезжала на вызов с охраняемых объектов.

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