Четырнадцать экипажей дорожного патруля ЦОДД дежурили в новогоднюю ночь в столице

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

В новогоднюю ночь на дорогах Москвы дежурили 14 экипажей Дорожного патруля ЦОДД, а днем – 20 экипажей. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Также в столичном Дептрансе сообщили, что за первые сутки наступившего года было выполнено 52 задания. Одиннадцать раз ЦОДД помог при ДТП, 21 раз была оказана помощь водителям со сломанным автомобилем, а также 20 раз вручную регулировалось движение.

В Дептрансе напомнили, что вызвать Дорожный патруль на место происшествия нельзя. Экипажи сами патрулируют по определенному маршруту и останавливаются, если видят затруднения на дороге, например, поломку автомобиля.

Ранее сообщалось, что сотрудники дорожного патруля ЦОДД помогли московским водителям свыше 41 тысячи раз в 2023 году. 30 экипажей ЦОДД работали ежедневно без перерывов и выходных. С начала этого года сотрудники дорожного патруля 18 623 раза помогли участникам ДТП: буксировали их авто в безопасное место, оформляли европротоколы, прикрывали от вторичных аварий.

В ЦОДД рассказали, как обращения москвичей помогают менять столичный трафик