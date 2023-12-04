Более 190 грузовиков вытащил из сугробов дорожный патруль ЦОДД за сутки

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Дорожный патруль ЦОДД за сутки вытащил из сугробов 193 грузовика. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Уточняется, что наибольшие затруднения во время снегопада были на МКАД и эстакадах, где большегрузы скользили, не могли подняться в горку и застревали.

Всего помощь водителям оказывают 30 экипажей Дорожного патруля ЦОДД, которые постоянно находятся на дежурстве.

В Дептрансе призвали водителей быть внимательнее на дорогах и планировать поездки с учетом прогноза погоды.

Ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что порядка 25–30% от месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки. Высота сугробов в Москве составляет 36 сантиметров, что является рекордом за все 145 лет метеорологических наблюдений.

Гидрометцентр РФ объявил в Московском регионе желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра скоростью до 16 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 5 декабря.

Более 190 грузовиков дорожный патруль ЦОДД вытащил за сутки в Москве