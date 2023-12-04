Около 30% от месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Порядка 25–30% от месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки, сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

Он уточнил, что на базовой метеостанции ВДНХ за минувшие сутки выпало 13 миллиметров осадков. На метеостанции в Тушине зафиксировали 13 миллиметров осадков, на Балчуге – 15 миллиметров, на МГУ – 16 миллиметров.

По словам синоптика, в идеальных условиях один миллиметр осадков равен приблизительно одному сантиметру снега. Он предположил, что высота снежного покрова в столице достигла "небывалых величин".

"Если вчера на ВДНХ было 19 сантиметров, то сегодня к утру это, скорее всего, уже 30-сантиметровые сугробы, что более чем в четыре раза выше положенной нормы в начале зимы (норма – 7 сантиметров)", – пояснил Тишковец.

Синоптик добавил, что такого снежного покрова либо не было никогда за всю историю измерений, либо повторились рекорды 71-летней и 19-летней давности, то есть 1952 и 2004 годов. Тогда снегомерная линейка проваливалась на глубину 30 сантиметров. Точные данные по сугробам станут известны после 09:00.

Другой специалист центра погоды "Фобос" Алина Котилевская рассказала РИА Новости, что в понедельник, 4 декабря, в столице ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода и до минус 7 градусов

По ее словам, местами возможен слабый снег. Днем в городе прогнозируется минус 5–7 градусов, в Московской области – минус 4–9 градусов. Ветер будет дуть западный, 3–8 метров в секунду. Давление будет слабо расти и составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ранее Гидрометцентр РФ объявил в московском регионе желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра скоростью до 16 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 5 декабря.

Накануне был установлен рекорд по количеству осадков в Москве для 3 декабря за 145 лет метеорологических наблюдений. Выпало 10,7 миллиметра за 12 часов. Прошлый рекорд был установлен в 1980 году, тогда в столице выпало 9,4 миллиметра осадков.

В Дептрансе Москвы сообщили, что ситуация на столичных дорогах остается стабильной. Коммунальные службы работают в особом режиме на фоне сильного снегопада.



Коммунальные службы борются с последствиями снегопада в Москве