Сугробы в Москве достигли рекордной высоты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Высота сугробов в Москве составляет 36 сантиметров, что является рекордом за все 145 лет метеорологических наблюдений. Об этом ТАСС сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

"Рекорд побит – и побит очень существенно. Сейчас высота снежного покрова – 36 сантиметров, а предыдущий рекорд составлял 30 сантиметров", – пояснил синоптик.

Он напомнил, что прошлый рекорд был установлен в 1952 году.

Как отметил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец, высота сугробов достигла 40 сантиметров.

Ранее Тишковец сообщил, что порядка 25–30% от месячной нормы осадков выпало в Москве за минувшие сутки. Он уточнил, что на базовой метеостанции ВДНХ за минувшие сутки выпало 13 миллиметров осадков, а в идеальных условиях один миллиметр осадков равен приблизительно одному сантиметру снега. Синоптик предположил, что высота снежного покрова в столице достигла "небывалых величин".

Накануне был установлен рекорд по количеству осадков в Москве для 3 декабря за 145 лет метеорологических наблюдений. Выпало 10,7 миллиметра за 12 часов. Прошлый рекорд был установлен в 1980 году, тогда в столице выпало 9,4 миллиметра осадков.

Гидрометцентр РФ объявил в Московском регионе желтый уровень погодной опасности из-за гололедицы и порывистого ветра скоростью до 16 метров в секунду. Предупреждение будет действовать до 12:00 вторника, 5 декабря.

В Дептрансе Москвы сообщили, что ситуация на столичных дорогах остается стабильной. Коммунальные службы работают в особом режиме на фоне сильного снегопада.



Коммунальные службы борются с последствиями снегопада в Москве