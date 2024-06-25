Горожане смогут освоить профессию педагога школьных театров в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве впервые в России стартует прием в магистратуру по программе "Педагог школьного театра". Обучение пройдет в Московском городском педагогическом университете (МГПУ). Подать документы можно до 5 августа, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Заместитель главы столичного департамента образования и науки Антон Молев отметил, что содружество школьных театров работает в Москве второй год. В основном школьными театрами руководят учителя-предметники или педагоги-организаторы, не имеющие специального театрального образования.

По словам Молева, преподаватели стараются подражать профессиональным театрам, но у школьных – другие задачи, условия работы и возможности.

"В школе театр – это педагогический инструмент, поэтому и магистратура открывается в педагогическом вузе, а не в театральном", – подчеркнул замглавы департамента.

В программе предусмотрено 25 бюджетных мест и 20 – внебюджетных. Абитуриенты должны дистанционно сдать устный экзамен. Они аргументируют выбор будущей профессии, проанализируют фрагмент педагогического, психологического или театроведческого текста. Также абитуриенты решат кейсы с педагогическими задачами, связанными с театральным искусством.

Обучение будет состоять из трех модулей: психологический, педагогический и театральный. Студенты изучат:



возрастную психологию;

психологию творчества и актера;

режиссуру и драматургию;

сценическое движение и актерское мастерство;

работу с декорациями, реквизитом и бутафорией.

В конце обучения каждый магистрант поставит спектакль совместно с участниками Содружества школьных театров Москвы. Образовательную программу разработали педагоги МГПУ и Театрального института имени Бориса Щукина совместно с доктором психологических наук, профессором и академиком РАН Владимиром Собкиным.

Партнерами новой программы стали РАМТ, театр "Сатирикон", Детский музыкальный театр юного актера, Театр кукол имени С. В. Образцова, "Класс-центр" Сергея Казарновского, академическая школа № 1534, Московский центр воспитательных практик и психолого-педагогический центр столичного департамента образования и науки.

Содружество школьных театров Москвы появилось в рамках федеральной инициативы по созданию и развитию детских и молодежных театральных объединений в 2022/2023 учебном году. Сейчас в него входят свыше 20 тысяч учеников и более тысячи педагогов.

Развитие профессиональных педагогических и управленческих навыков у учителей школ и колледжей столицы способствует оптимизации учебного процесса и более продуктивному взаимодействию педагогов с учениками, уточнили на портале.

Сергей Собянин рассказывал, что в ближайшие пять лет в Москве будут активно развивать школьные театры. У юных артистов есть возможность показать себя в рамках фестиваля "Живая сцена". Также в Москве существует проект "Театральное закулисье", благодаря которому школьники могут посетить городские театры и узнать больше о мире искусства.