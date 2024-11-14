14 ноября, 14:44Город
Капремонт пройдет в здании предприятия "Космическая связь" на Шаболовке
Фото: stroi.mos.ru
Проект капитального ремонта здания техцентра "Шаболовка" ФГУП "Космическая связь" согласован в Москве, пишет пресс-служба комитета по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов.
"Двухэтажное здание с мансардой, в котором планируется капремонт, построено в 1936 году", – напомнил председатель комитета Иван Щербаков.
Работы в техническом центре, расположенном на улице Шаболовке, в основном пройдут на мансарде и на кровле здания. Специалисты очистят и заново оштукатурят стены мансардного этажа, заменят подвесные потолки и кровлю.
Ремонт ожидает и водосток, в это же время специалисты установят новые окна и двери, починят плитку на лестнице и покрасят фасад. Также на цоколе заменят облицовку, будут восстановлены оконные отливы и откосы.
В целом в 2024 году планируется завершить капитальный ремонт 129 типовых домов с вертикальными рядами лоджий. Подобные здания формируют значительную часть облика современной Москвы.
Также рабочие проводят капремонт пяти дореволюционных домов, фасады которых облицованы глазурованной плиткой.
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