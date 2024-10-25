"Известия": Минстрой планирует изменить подход к оплате капремонта

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Минстрой РФ прорабатывает вопрос введения дифференцированного подхода оплаты капитального ремонта. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на поправки ведомства в Жилищный кодекс РФ.

При помощи такого подхода оплату капремонта планируется сделать более гибкой и экономически обоснованной, в зависимости от технической оснащенности многоквартирного дома – к примеру, наличия лифтов.

На сегодняшний день регионы сами рассчитывают взносы на капремонт, используя методические рекомендации по установлению минимального размера ежемесячных платежей.

В целом по регионам показатель определяется исходя из общей площади дома и количества жильцов, отметила зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева. По ее данным, средний взнос на капремонт в России составляет 12,6 рубля за квадратный метр, что примерно в два раза меньше экономически обоснованного.

Эксперты подчеркивают, что особую актуальность такая проблема приобретает на фоне необходимости замены старых лифтов. Новая мера позволит в какой-то степени исправить эту ситуацию. Так, дифференцированный подход предполагает, что жильцы домов с лифтами станут платить больше, поскольку ремонт таких домов стоит дороже. В домах без лифтов плата за капремонт, скорее всего, не сократится.

Минпромторг совместно с Минстроем уже разработали дорожную карту по развитию лифтовой отрасли. Для составления планов по замене лифтов и капремонта многоквартирных домов планируется сформировать систему госучета жилищного фонда на базе ГИС ЖКХ с синхронизацией сведений из ЕГРН.

Разворотнева добавила, что нововведение также позволит оценить состояние жилого фонда, без которого невозможно сформировать эффективные программы капитального ремонта.

Ранее в Госдуме предложили регионам пересмотреть отношение к управляющим компаниям (УК) в случае, если они не выполняют обязанности, и перенять опыт столичных организаций.

Депутаты также предложили создать в России единый реестр объектов коммунальной инфраструктуры. В него могли бы войти электросети, а также системы водоотведения. Кроме прочего, там можно было бы узнать собственников объектов, предельную нагрузку и мощность инфраструктуры.