Депутат ГД Разворотнева: коммунальные службы не занимаются личным оповещением граждан

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Российские коммунальные службы, как правило, не проводят какие-либо обзвоны и рассылки, в особенности с помощью мессенджеров. В связи с этим для уточнения всех деталей стоит пользоваться официальными сайтами компаний или звонить им, рассказала Москве 24 зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

"У нас в принципе основные платежи осуществляются через защищенные каналы, те же "Госуслуги", ГИС ЖКХ и в принципе дополнительные приложения должны вызвать настороженность", – подчеркнула депутат.

По ее словам, при поступлении звонков или сообщений от мошенников человек зачастую реагирует и переходит на фишинговые сайты. Депутат подчеркнула, что вся информация, кроме объявлений управляющей компании о задолженности, которые обычно вывешиваются на стене, и квитанций, не требует внимания.

При сомнениях Разворотнева рекомендовала звонить непосредственно в организацию. Она также призвала не заключать никаких договоров спонтанно, поскольку срочности никогда нет. Настоящие компании всегда дают человеку некоторый срок перед отключением света и газа. По закону в этом случае россиянам предоставляют 30 дней от предупреждения до момента отключения, напомнила депутат.

Депутат добавила, что россиянам стоит насторожиться, если квитанции за ЖКХ приходят несколько раньше положенного, поскольку мошенники зачастую стараются опередить реального поставщика. При возникновении сомнений в подлинности предлагающей услуги компании парламентарий рекомендовала обратиться в ГИС ЖКХ, где перечислены поставщики услуг, получившие на право управление домом. Также уточнить информацию можно в офисах управляющей компании, отметила она.

Другой распространенной практикой среди мошенников является навязывание ненужных услуг, например проверки приборов учета. По словам зампреда комитета ГД, россияне часто не изучают документы, паспорта приборов и не заходят на сайт "Аршин", где опубликованы сведения о межпроверочных интервалах. В связи с этим время от времени граждане соглашаются заплатить "специалистам", которые заменяют еще рабочие приборы.

Ранее СМИ сообщили, что жителям Подмосковья начали приходить поддельные квитанции на оплату услуг ЖКХ от мошенников. В QR-коде на бланке может быть ссылка, которая при переходе перенаправляет пользователя на сайт с вредоносным программным обеспечением. Это позволяет злоумышленникам получить удаленный доступ к приложениям банка и аккаунту на портале "Госуслуги".