Пять дореволюционных домов капитально отремонтируют в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Московские специалисты проведут капитальный ремонт пяти домов, построенных до революции 1917 года, в рамках городской программы. Об этом сообщает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства Москвы.

Особенность этих домов заключается в фасадах, облицованных глазурованной плиткой. Сотрудники Фонда капитального ремонта (ФКР) разработали индивидуальные планы работ и подобрали современные российские материалы и передовые технологии.

В частности, в этом году уже было отремонтировано шестиэтажное здание по адресу Яковоапостольский переулок, дом 15. Его построили в 1913 году по индивидуальному проекту в стиле эклектики: дворовые фасады выполнены из кирпича, а уличные – из керамической неокрашенной плитки белого цвета.

Здесь специалисты обновили кровлю и фасад, который вместе с глазурованной плиткой промыли и почистили. В некоторых местах произвели локальную вычинку кирпичной кладки, после чего открытые поверхности в местах замокания обработали антигрибковым составом, а саму плитку гидрофобизировали.

В подъездах установили современные стеклопакеты. Помимо этого, были обновлены отливы и откосы, а на здание навесили новую водосточную систему. Ремонт коснулся также и крыши дома, где разобрали старое кровельное покрытие, сменили обрешетку, обновили стропильную систему и отдельные части мауэрлата.

Деревянные конструкции при этом обработали огнебиозащитным составом, а чердачные помещения утеплили плитами из минеральной ваты.

В этом году также планируется восстановить бывший доходный дом В. В. Киселева по адресу улица Плющиха, дом 26/2. Здание высотой в пять этажей было построено по проекту архитектора А. Ф. Мейснера в стиле модерн.

У дома обновят фасад, который тоже выложен глазурованной плиткой. Планируется отремонтировать архитектурные элементы фасада, после чего его окрасят в цвет "персиковый крем". Здесь же заменят водосточные трубы и отремонтируют входы в здание.

Кроме того, специалисты капитально отремонтировали дом 9 на Сущевской улице, который был возведен в 1910 году по проекту архитектора Ф. Ф. Воскресенского в стиле модерн. В отделке здания использована темно-бирюзовая майолика.

Фасад дома привели в порядок, а ряд внутренних инженерных систем был заменен. Чтобы жильцам было удобнее, большой объем восстановительных работ разбили на этапы.

Так, вначале фасады расчистили от старой краски и загрязнений, затем работники отбили отслаивающуюся штукатурку и восстановили разрушенные места. Все места намокания обработали антигрибковым и антисептическим составами. Стены покрасили в цвет "серый туман". Специалисты также оштукатурили цоколь дома и входы в здание. Помимо этого, заменили водосточные трубы.

В этому году в рамках городской программы в столице также капитально отремонтируют 129 типовых домов с вертикальными рядами лоджий. Здания позднесоветской постройки с такими конструктивными элементами формируют значительную часть облика современной Москвы.

За счет реализации программы капитального ремонта 13 жилых домов в Москве приобрели новый облик. Серо-белые советские здания были окрашены в яркие цвета.