Собянин заявил, что за 10 лет на ВДНХ отреставрировали 38 объектов культурного наследия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В течение 10 лет были отреставрированы 38 из 49 объектов культурного наследия на ВДНХ, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

К числу обновленных объектов относятся исторические павильоны, фонтаны, знаковые скульптуры, памятники и ландшафтные объекты. В настоящий момент специалисты работают на 6 объектах культурного наследия федерального значения, подчеркнул глава города.

Так, к завершению приближается реставрация павильона № 8 "Юные натуралисты". Специалисты восстановили остекление купола, сохранив при этом все подлинные металлические конструкции 1954 года. Также были воссозданы люстры, барельефы и терраццо. Так называется цветное бетонное покрытие с мраморной крошкой.

Кроме того, в ходе комплексной реставрации павильона № 67 "Советская печать" специалисты привели в порядок и вернули на места деревянные скульптуры, которые создал мастер резьбы по дереву Лев Кардашев. Утраченные фрагменты удалось восстановить с применением техники 1950-х годов. Данный павильон является одним из четырех на ВДНХ, в отделке которых применялась резьба по дереву. Он также остается единственным объектом, который декорирован деревянными скульптурами.

Реставрация ведется и в павильоне № 6 "Химия". Там эксперты работают над воссозданием исторических витражей, которые состоят из множества разноцветных стеклянных деталей. На основании архивных чертежей и фотографий специалистам также удалось восстановить утраченную скульптуру "Колхозник и колхозница с гербом Литовской ССР", которая венчала здание.

При этом с начала 2024 года в Москве завершена реставрация более 90 памятников архитектуры, рассказал Собянин ранее. Мэр напомнил, что всего в столице более 8 тысяч объектов культурного наследия, в работе у специалистов ежегодно – около 500 памятников архитектуры.