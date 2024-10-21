Более 10 панельных домов Москвы оформлены в ярких цветах по программе капремонта

Фото: пресс-служба департамента капитального ремонта города Москвы

За счет реализации программы капитального ремонта 13 жилых домов в Москве приобрели новый облик. Серо-белые советские здания были окрашены в яркие цвета, передает портал мэра и правительства столицы.

Так, в Отрадном было капитально отремонтировано типовое 12-этажное жилое здание, которое построили в 1976 году на улице Декабристов. Речь идет о доме 21. Специалисты уложили здесь новое кровельное покрытие и восстановили фасад. Затем они очистили стены от старого слоя краски, обработали их антисептическими растворами и утеплили. После этого они затерли межпанельные швы и окрасили фасады в апельсиновый и цветочно-желтый цвет.

При этом были восстановлены экраны и фронтальные стены лоджий, созданные из ячеистой плитки. Для этого специалисты использовали полимерцементные смеси на армирующих сетках. Кроме того, они заменили входные двери, отремонтировали цоколь и откосы, а также обустроили новую асфальтобетонную отмостку.

Вместе с тем капитальный ремонт проводился в 12-этажном жилом доме 1984 года постройки. Он находится по адресу Отрадная улица, дом 7. Это здание отличается выделенными нишами лоджий и выступающими тамбурами подъездов.

Фасады дома были отделаны мелкоразмерной плиткой. Их восстановили, прибегнув к особой технологии, при которой используются полимерцементные смеси. Работы было решено разделить на два этапа. Сперва специалисты промыли стены и отбили отслоившуюся плитку, после чего нанесли специальный штукатурно-клеевой состав по стеклотканевой сетке и декоративный штукатурный слой. Затем они загерметизировали межпанельные швы и окрасили фасад стойкой акриловой краской. Таким образом дом приобрел белый и желто-оранжевый цвет.

Вместе с тем во время капремонта были восстановлены входные группы и цоколь. Специалисты также привели в порядок балконы и лоджии и создали новую асфальтобетонную отмостку.

Капитальный ремонт в текущем году проводился и в типовом девятиэтажном панельном доме, построенном в 1970 году. Здание находится по адресу Шереметьевская улица, дом 37. Его отличительной чертой являются разноформатные окна и козырьки на подъездах.

Во время проведения работ специалисты обновили кровлю, отремонтировали балконы и цоколь, уделив особое внимание фасаду, который так же, как и в предыдущем здании, был отделан мелкоразмерной плиткой. Стены промыли, а затем заделали в них трещины, нанесли адгезионную грунтовку, высокоадгезионные эластичные клеевые смеси и штукатурку. После этого фасад было решено окрасить в белый и оранжево-бежевый цвет.

Специалисты также расчистили, утеплили и заново загерметизировали межпанельные швы. Кроме того, в подъездах было решено установить современные стеклопакеты. В порядок также были приведены балконы.

Вместе с тем до конца года планируется завершить капитальный ремонт дома Медико-филантропического общества в центре Москвы. Сооружение выстроено в неоклассическом стиле в 1917 году, сейчас оно имеет адрес дом 1А, Чистопрудный бульвар. Для сохранения исторического облика дореволюционного здания специалисты подобрали самые качественные и современные материалы.