Центр содействия семейному воспитанию будет отремонтирован в Ново-Переделкине

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В одном из отделений центра содействия семейному воспитанию "Берег надежды" будет проведен капитальный ремонт. Работы запланированы в здании, расположенном в районе Ново-Переделкино по адресу улица Шолохова, дом 6, корпус 3, передает портал мэра и правительства Москвы.

Комитет столицы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов уже согласовал проектную документацию для проведения этих работ, рассказал председатель ведомства Иван Щербаков. Ремонт коснется первого этажа здания, уточнил он.

Предполагается, что в ходе проведения работ будет обновлена наружная и внутренняя отделка. Кроме того, в одном из отделений центра планируется заменить дверные и оконные блоки. При ремонте стен специалисты будут использовать различные материалы, выбор которых будет обусловлен функциональным назначением помещений. В отделении также заменят инженерные коммуникации.

Вместе с тем до конца 2024 года в рамках программы обновления жилого фонда в Москве будут капитально отремонтированы 19 домов, в которых располагаются аптеки.

Так, одно из зданий, в котором уже начались работы, расположено по адресу Большая Академическая улица, дом 77, корпус 1. Девятиэтажный жилой дом с прямоугольными окнами и лоджиями возвели в 1967 году по проекту типовой серии.