Капремонт дома на Чистопрудном бульваре в центре Москвы завершится до конца года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Капитальный ремонт дома Медико-филантропического общества в центре столицы завершится до конца 2024 года, пишет Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу фонда капитального ремонта многоквартирных домов столицы.

Сооружение выстроено в неоклассическом стиле в 1917 году, сейчас оно имеет адрес дом 1А, Чистопрудный бульвар. Для сохранения исторического облика дореволюционного здания специалисты подобрали самые качественные и современные материалы.

Сначала рабочие очистили фасад от старой штукатурки, расчистили швы и вычинили кирпичную кладку, обработали стены составом против грибка. Затем специалисты восстановили утраченные архитектурные элементы, оштукатурили здание заново и окрасили его в два цвета.

Также ремонт дошел до отливов, откосов и внешних стен цоколя. Кроме того, специалисты заменили окна в местах общего пользования, обновили входные группы и навесили на здание новую водосточную систему.

В рамках программы обновления жилого фонда в Москве в этом году планируется капитально отремонтировать 19 домов с аптеками. Одно из таких зданий находится на Большой Академической улице. Это 9-этажный дом с лоджиями, возведенный в 1967 году по типовому проекту.

