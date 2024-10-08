Москва выделила почти 17 га земли для реализации масштабных инвестпроектов в ЗАО

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Москва в рамках реализации масштабных инвестпроектов (МаИП) предоставила в аренду инвесторам и застройщикам земельные участки общей площадью почти 17 гектаров в ЗАО. Об этом сообщил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Как отметил вице-мэр, реализация МаИП позволяет развивать городскую инфраструктуру и создавать рабочие места. На западе Москвы инвесторам предоставили земельные участки для возведения промышленных, коммерческих, социальных и транспортных объектов. Общая площадь построенной недвижимости превысит 245 тысяч квадратных метров, указал он.

Так, два земельных участка общей площадью более 11 гектаров выделили для создания производственных предприятий. Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов уточнил, что в рамках МаИП в ЗАО появятся производственно-логистический комплекс пищевой промышленности и предприятие по выпуску компонентов уборочной техники, малых архитектурных форм и столярных изделий. Последнее будет предоставлять городу продукцию по офсетному контракту.

Договоры аренды земельных участков заключены на пять лет. За это время инвесторы должны построить и ввести объекты в эксплуатацию.

В свою очередь, глава департамента городского имущества Максим Гаман уточнил, что для строительства объектов образования предпринимателям выделили два участка в Солнцеве площадью свыше 0,7 и 1,2 гектара. На улице Матросова появится детский сад на 350 воспитанников, а на Родниковой лице – дошкольное учреждение на 200 мест. Общая площадь зданий составит более 13 тысяч "квадратов".

Также в Раменках для возведения центра дополнительного образования Москва выделила 0,46 гектара земли. В учреждении воспитанникам центров содействия семейному воспитанию коррекционных школ будут помогать с обучением и адаптацией. В районе Ново-Переделкино 0,63 гектара земли предоставили для расширения спортивного кластера "Арктика".

Ранее город выделил более девяти гектаров земли для строительства трех спортивных комплексов в Мневниковской пойме. Общая площадь объектов составит почти 100 тысяч "квадратов". На выделенной территории инвесторы построят ледовый дворец, арены для хоккея и фигурного катания, залы для гимнастики и единоборств, а также другие объекты.