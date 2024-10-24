Ремонт 129 домов типовых серий завершается в Москве

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

В этому году в рамках городской программы в столице капитально отремонтируют 129 типовых домов с вертикальными рядами лоджий. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Лоджии отличаются от балконов и эркеров тем, что утоплены внутрь фасада. Здания позднесоветской постройки с такими конструктивными элементами формируют значительную часть облика современной Москвы.

К примеру, капитальный ремонт идет в 16-этажном здании, расположенном в Юрьевском переулке, доме 16, корпусе 2. Дом построили в 1981 году по проекту типовой серии И-522А. Сейчас там ведется ремонт фасада и крыши, а также замена коммуникации.

Фасад дома сформирован двумя тройными рядами вертикальных лоджий и облицован мелкой плиткой. Для обновления таких зданий столичный Фонд капитального ремонта разработал специальную технологию с применением полимерцементных смесей на армирующих сетках. В итоге улучшается тепловой контур дома и повышается его энергоэффективность.

Работы уже завершили в жилом доме на Зеленом проспекте. Его построили, построенном в 1984 году по проекту типовой серии И-700А. Главный фасад 19-этажного здания выделен лоджиями, которые расположены по всей его плоскости в несколько рядов. Специалисты обновили фасад и подъезды.

В прошлом году специалисты капитально отремонтировали 16-этажный жилой дом типовой серии II-68 на Рублевском шоссе, доме 109, корпусе 5. Это здание 1982 года постройки. Оно стало хорошо узнаваемым за счет рядов лоджий. Специалисты обновили фасад, подвал и заменили инженерные системы.

Ранее сообщалось, что за счет реализации программы капитального ремонта 13 жилых домов в Москве приобрели новый облик. Серо-белые советские здания были окрашены в яркие цвета.

Вместе с тем до конца года планируется завершить капитальный ремонт дома Медико-филантропического общества в центре Москвы. Сооружение выстроено в неоклассическом стиле в 1917 году, сейчас оно имеет адрес дом 1А, Чистопрудный бульвар. Для сохранения исторического облика дореволюционного здания специалисты подобрали самые качественные и современные материалы.