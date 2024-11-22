В Госдуме предложили установить критерии для компаний, обслуживающих лифты

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В Госдуму внесут законопроект, согласно которому правительство будет наделено полномочиями устанавливать четкие критерии для компаний, обслуживающих лифтовое оборудование. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на зампредседателя комитета ГД по строительству и ЖКХ Сергея Колунова.

В пояснительной записке уточняется, что за последние пять лет в российских городах произошло больше 330 аварий из-за содержания лифтов организациями, не обладающими нужными оборудованием и инструментами для выполнения данных задач.

Колунов подчеркнул, что инициатива призвана обеспечить безопасность тех, кто пользуется лифтами в многоквартирных домах.

"Инициативой мы предлагаем, во-первых, установить четкие критерии, которым должны соответствовать компании, обслуживающие лифтовое оборудование. Несоответствие приведет к невозможности обслуживать лифтовое оборудование в МКД. Во-вторых, предлагаем учредить типовую форму договора между УК или ТСЖ с одной стороны и обслуживающими лифт организациями с другой", – рассказал парламентарий.

Кроме того, законопроект предполагает создание реестра организаций, которые соответствуют критериям, а также имеют допуск к обслуживанию лифтов в МКД. По словам депутата, инициатива создаст законодательный каркас, с помощь которого удастся установить контроль за организациями, работающими с лифтами.

Ранее Минстрой России предложил продлить срок действия лифтов в стране на пять лет. Ведомство провело инвентаризацию лифтового оборудования в России, оценив их количество и состояние в многоквартирных домах, которые уже включили в программы капремонта.

Всего было насчитано 575 тысяч лифтов, у 64 тысяч из них срок годности истекает уже в феврале 2025 года. По подсчетам Минстроя, ориентировочная стоимость их замены составляет 195 миллиардов рублей.