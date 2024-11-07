"Известия": Минстрой предложил продлить срок годности старых лифтов на пять лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Минстрой России предложил продлить срок действия лифтов в стране на пять лет. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на документы министерства.

Ведомство провело инвентаризацию лифтового оборудования в России, оценив их количество и состояние в многоквартирных домах, которые уже включили в программы капремонта.

Всего было насчитано 575 тысяч лифтов, у 64 тысяч из них срок годности истекает уже в феврале 2025 года. По подсчетам Минстроя, ориентировочная стоимость их замены составляет 195 миллиардов рублей.

При этом лифтов с истекающим сроком годности в 2025–2030 годах насчитывается еще 56 тысяч. На их замену понадобится 211,5 миллиарда рублей.

Учитывая большой объем работы, в ведомстве предложили внести поправки в технический регламент "Безопасность лифтов" и продлить срок лифтов на пять лет.

В Минстрое добавили, что для этого Ростехнадзор проведет техобследование всех объектов и вынесет заключение, на основе которого срок годности лифта продлят либо, если техсостояние объекта все же не соответствует требованиям безопасности, отдельные его компоненты и узлы заменят.

Минстрой РФ также прорабатывает вопрос введения дифференцированного подхода оплаты капитального ремонта. Ее планируется сделать более гибкой и экономически обоснованной в зависимости от технической оснащенности многоквартирного дома – к примеру, наличия лифтов.

В Госдуме отметили, что средний взнос на капремонт в России составляет 12,6 рубля за квадратный метр, что примерно в два раза меньше экономически обоснованного. Эксперты подчеркивают, что особую актуальность такая проблема приобретает на фоне необходимости замены старых лифтов.