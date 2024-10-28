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28 октября, 16:18

Общество

В России ужесточили критерии признания домов аварийными

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Российское правительство ужесточило критерии для признания многоквартирных домов (МКД) аварийными. Об этом говорится в публикации на сайте Минстроя.

Основанием для такого признания станет аварийное состояние постройки в целом, а не ее отдельные несущие конструкции. Проводить осмотр строений будут лишь специализированные организации, а заключение об аварийности МКД должно быть заверено человеком, состоящем в национальном реестре специалистов в области инженерных изысканий и проектирования.

Кроме того, выводы об аварийности придется подтверждать поверкой, соответствующей ГОСТу. Однако упрощенный порядок сохранится для одноэтажных и двухэтажных зданий. В последнем случае для этого потребуется лишь визуальное обследование и простые измерения.

"Обновленные правила исключат субъективность в оценках технического состояния жилья, позволят расселять жилье, нуждающегося в этом в первостепенном порядке", – указали в ведомстве.

Ранее Минстрой России и Фонд развития территорий (ФРТ) разработали законопроект с новыми подходами к переселению граждан из аварийных домов. Собственники смогут получать деньги взамен изымаемого жилья. Суммы будут рассчитываться из рыночной стоимости участка за вычетом затрат на снос.

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