"Известия": переселять людей из аварийных домов собираются по новым правилам

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Минстрой России и Фонд развития территорий (ФРТ) разработали законопроект с новыми подходами к переселению граждан из аварийных домов. Об этом сообщает газета "Известия".

В соответствии с новым законопроектом собственник сможет получать денежное возмещение за изымаемое жилье, рассчитанное из рыночной стоимости земельного участка за вычетом затрат на снос или реконструкцию. Кроме того, в субъектах РФ могут появиться региональные операторы в виде некоммерческих организаций по переселению граждан из аварийного жилья, им будут предоставляться займы из ФРТ.

Предполагается, что операторы при финансовой поддержке ФРТ будут приобретать жилье или привлекать застройщиков для его строительства, а впоследствии предоставлять жильцам аварийных домов квартиры по договорам купли-продажи с рассрочкой платежа или найма жилого помещения жилищного фонда социального использования.

На данный момент законопроект проходит процедуру общественных обсуждений.

Глава Чувашии Олег Николаев отметил, что с новым механизмом люди будут получать необходимые ресурсы, а дальше уже самостоятельно решать, где им реализовывать свое право на новое жилье. По его мнению, это дает большое поле для маневров как для жителей регионов, так и для государства.

Эксперты отмечают, что благодаря новому закону возможностей у региональных операторов будет гораздо больше, чем у муниципалитетов. Они считают это актуальным, так как во многих населенных пунктах сейчас нет активного жилищного строительства, и вопрос расселения решается исключительно покупкой жилья на вторичном рынке.

До этого стало известно, что расселение аварийного жилья в РФ могут начать финансировать с помощью облигаций. Задачу по привлечению облигационных займов планировал взять на себя Фонд развития территорий (ФРТ). В настоящее время фонд разрабатывает несколько пилотных проектов в данной сфере.

