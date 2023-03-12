Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Возведение дома для 148 переселенцев из аварийного жилья началось в Можайске. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу министерства строительного комплекса Московской области.

"В рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" в Можайском городском округе приступили к строительству жилого дома с квартирами для переселенцев из аварийного жилья", – отмечается в сообщении.

В министерстве уточнили, что подрядчик уже приступил к подготовительным работам. Сдать дом, а также передать жителям ключи от новой недвижимости планируется в декабре этого года.

Новостройку возведут на улице Полосухина. Туда переедут 148 человек, которые в данный момент проживают в аварийных домах по следующим адресам: деревня Шохово, улица Центральная, дом 20; деревня Настасьино, дом 10; Можайск, улица Ватутина, дом 15, улица Спортивная, дом 30, улица Вокзальная, дом 6; поселок Колычево, улица Заречная, дом 14; поселок Медико-инструментального завода, дом 3 и 17; поселок Уваровка, улица Урицкого, дом 52.

Общая площадь расселяемого жилья составит более 2,6 тысячи квадратных метров.

Ранее первый зампредседателя комитета нижней палаты парламента по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев рассказал, что в Госдуму планируют внести законопроект, который ужесточает требования к расселению аварийного жилья.

Планируется запретить расселять аварийные дома неодновременно. Также предлагается установить четкие сроки для расселения такого жилья.



Требования к расселению жилья могут ужесточить в РФ

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