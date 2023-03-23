Расселение аварийного жилья в РФ могут начать финансировать с помощью облигаций

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Фонд развития территорий (ФРТ) рассматривает возможность финансировать расселение аварийного жилья в России при помощи облигационных займов. Об этом заявил гендиректор организации Ильшат Шагиахметов.

Он рассказал, что многие регионы России испытывают дефицит бюджетных средств на расселение и снос аварийного и ветхого жилья и обращаются за финансовой помощью в ФРТ.

"Мы как институт развития можем привлекать облигационные займы, в том числе с поддержкой государства. Наша задача здесь – не заработать, а выйти в ноль", – приводит его слова РИА Новости.

Он объяснил, что фонд собирается привлекать деньги на долговом рынке, тратить их на снос зданий и расселение людей, а с помощью небольшой прибыли покрывать проценты по облигациям.

По его словам, в настоящее время ФРТ готовит пилотные проекты с несколькими регионами, в их рамках фонд поможет субъектам РФ с финансированием мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья.

Ранее сообщалось, что в России могут ужесточить требования к расселению аварийного жилья. Планируется запретить расселять аварийные дома неодновременно, а также установить четкие сроки для расселения такого жилья.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что жителей РФ необходимо переселять из аварийного жилья и трущоб. По словам главы государства, расселение аварийного фонда в России проводят с опережением графика.

Требования к расселению жилья могут ужесточить в РФ

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