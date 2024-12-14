Капремонт 38 зданий, облицованных керамической плиткой, завершится в столице до конца года

Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы

Капитальный ремонт 38 зданий, которые облицованы керамической плиткой, подходит к концу в Москве, передает портал мэра и правительства города.

Предполагается, что работы будут завершены до конца 2024 года. Они проводятся в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалистами комплекса городского хозяйства.

К числу отреставрированных домов относятся здания, расположенные на улицах Лефортовский Вал, Шухова и Рогожский Вал.

Вместе с тем с начала текущего года в Москве капитально отремонтировали 18 домов в зеленых оттенках. В частности, работы провели в 16-этажном здании на Мартеновской улице, 41. Этот дом построили в 1977 году по проекту типовой серии. Его фасады имеют сложную форму, а декоративные элементы отсутствуют.