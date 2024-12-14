14 декабря, 10:20Город
Капремонт 38 зданий, облицованных керамической плиткой, завершится в столице до конца года
Фото: фонд капитального ремонта многоквартирных домов города Москвы
Капитальный ремонт 38 зданий, которые облицованы керамической плиткой, подходит к концу в Москве, передает портал мэра и правительства города.
Предполагается, что работы будут завершены до конца 2024 года. Они проводятся в рамках реализации программы капитального ремонта жилого фонда специалистами комплекса городского хозяйства.
К числу отреставрированных домов относятся здания, расположенные на улицах Лефортовский Вал, Шухова и Рогожский Вал.
Вместе с тем с начала текущего года в Москве капитально отремонтировали 18 домов в зеленых оттенках. В частности, работы провели в 16-этажном здании на Мартеновской улице, 41. Этот дом построили в 1977 году по проекту типовой серии. Его фасады имеют сложную форму, а декоративные элементы отсутствуют.
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