Более 16,2 тыс подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала года

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

Более 16,2 тысячи подъездов жилых домов отремонтировали в Москве в этом году. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного комплекса.

"Содержание подъездов жилых домов в нормативном состоянии находится на особом контроле, поэтому в столице сформирован единый подход к проведению текущего ремонта этих помещений", – подчеркнул заммэра по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

В обязательный перечень входит косметический ремонт с покраской входных групп, потолков и стен. Специалисты также убирают электрическую проводку, обновляют теплоизоляцию трубопроводов, облицовывают стены, меняют почтовые ящики, ступени, перила и другие элементы. При необходимости проводятся работы по ремонту окон и дверей в холлах и тамбурах.

Бирюков подчеркнул, что о датах начала ремонта жителей предупреждают заранее.

Ранее столичные специалисты уже начали проводить капитальный ремонт пяти домов, выстроенных еще до революции 1917 года. Их особенность в том, что они облицованы глазурованной плиткой. Для этого специалисты разработали индивидуальные планы работ и подобрали современные российские материалы и передовые технологии.

