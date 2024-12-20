Выставка дизайнерских елей "Любимые фильмы детства" открывается в Москве

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Выставка дизайнерских елей "Любимые фильмы детства" проводится в девятый раз в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" и проекта "Зима в Москве". Вдохновением для создания эскизов стали новогодние фильмы "Чародеи", "Обыкновенное чудо", "Морозко", "12 месяцев" и другие, сообщила пресс-служба "Московских сезонов".

С 11 ноября по 1 декабря прошел прием заявок на участие в конкурсе. Участники разрабатывали дизайн елочных игрушек и украшений. В своих эссе они рассказывали о вдохновении при создании образа. После этого совместно с креативным директором проекта знаменитым модельером Артемом Кривдой авторы лучших работ украшали рождественские деревья в центре города.

Участниками выставки стали дизайнеры Алена Ахмадуллина, Гоша Рубчинский, Игорь Чапурин, Лева Каминский, Элина Бочкаева, Евгения Линович, Юлия Елисеева, Катя Добрякова, Родькин Денис, Элеонора Севенард и Александра Гапанович.

Кроме того, свой результат показали Алиса и Юля Рубан и владелицы бренда Botrois Юлия Гайдукова и Анастасия Сергеева. Также жители и гости столицы смогут увидеть новогоднее дерево от модных домов YANA Яны Расковаловой и EFREMOV Сергея Ефремова. В свою очередь, певец Егор Крид декорировал ель в стиле ретрокино.

Для украшения новогодних деревьев авторы использовали более 7,5 тысячи елочных игрушек и 4,5 километра гирлянд.

Ранее в каждом из 11 округов столицы открылись елочные базары. Всего в городе доступно 270 официальных площадок, где можно приобрести отечественные ели из Пермского края, Кировской области и Башкирии, а также импортные пихты, сосны и лапник.

Также там продают новогодние игрушки и украшения, световые гирлянды и подставки для деревьев.

