Московские больницы и поликлиники украсили к Новому году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Столичные поликлиники, больницы, центры "Мои документы" и Дворцы бракосочетания впервые украсили к Новому году. Об этом рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова, передает портал мэра и правительства Москвы.

Кроме того, привычный новогодний маршрут по столице дополнится "Добрыми елками" с теплыми пожеланиями. Они появятся на популярных локациях города, включая ЦУМ, Ильинские ворота, Тверской бульвар и Центральный детский магазин.

Во Дворце пионеров на Воробьевых горах впервые открывается зимний семейный фестиваль, а в центрах "Мои документы" подготовили не только праздничную иллюминацию, но и новогоднюю программу. Посетителей ждут мастер-классы по созданию елочных игрушек, новогодних композиций, картин из эпоксидной смолы.

По словам Раковой, все это – в рамках масштабного проекта "Зима в Москве".

"Улицы города осветила праздничная иллюминация, фестивальные площадки проводят свои первые мероприятия, и все мы чувствуем приближение самого волшебного праздника в году", – отметила вице-мэр.

Между тем "Добрая елка" продлится до 28 февраля. Это уже третья акция в Москве. В прошлом году в ней приняли участие более 140 некоммерческих организаций столицы. Жители города исполнили более 1 550 желаний. В акции участвовали более 370 волонтеров из Москвы, а также более 30 площадок по всему городу. Всего с момента начала акции было исполнено 2 500 желаний.