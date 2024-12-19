В Замоскворечье появилась тематическая ель с городскими памятниками архитектуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На площади у выхода со станции метро "Третьяковская" в рамках проекта "Зима в Москве" установили тематическую ель, украшенную изображениями городских памятников архитектуры, передает портал мэра и правительства Москвы.

"Установка тематической новогодней ели, украшенной игрушками с изображениями объектов культурного наследия, уже стала доброй традицией. В 2022 году она появилась в Замоскворечье впервые и настолько понравилась горожанам, что было принято решение устанавливать такие деревья ежегодно и сопровождать открытие праздничными гуляньями", – поделился руководитель департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Среди архитектурных памятников, изображенных на елочных игрушках, оказались мемориальная квартира А. С. Пушкина на Арбате, памятник Юрию Гагарину на Ленинском проспекте, а также павильон № 1 "Центральный" ("Главный") на ВДНХ, грот "Бельведер" в саду имени Н. Э. Баумана и другие.

На площади, где установлена елка, 21 декабря в 12:00 начнутся новогодние гулянья, организованные департаментом культурного наследия. На праздник приглашаются юные москвичи в возрасте от 6 до 12 лет. Гостей ждут посвященные истории и архитектуре столицы танцы и игры, а также угощения и подарки.

Между тем жители и гости Москвы могут принять участие в большом новогоднем квесте в рамках проекта "Зима в Москве". Квест проходит на фестивале "Путешествие в Рождество", присоединиться к нему можно до 12 января. Гостей ждут на 27 фестивальных площадках, а также в парках, усадьбах, общественных пространствах и на территории Петровского путевого дворца.

Квест "Зима в Москве" поможет лучше узнать историю и географию столицы. К некоторым заданиям лучше подготовиться заранее, организаторы также советуют изучить праздничные блюда.