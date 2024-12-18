В Москве наградили лауреатов конкурса "100 лучших товаров России"

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В Москве наградили лауреатов 27-го всероссийского конкурса "100 лучших товаров России". В 2024 году в конкурсе приняли участие 9 округов, 61 регион, 1 371 предприятие и 2 031 товар, из которых 687 стали лауреатами, сообщается на сайте программы.

Ежегодная премия направлена на поддержку отечественных производителей и развитие выпуска высококачественных товаров.

Участники оценивались по нескольким десяткам характеристик. В их числе – качество, технологичность, показатели экологичности и энергоэффективности, безопасность производства. На итоговый рейтинг также повлияли отзывы потребителей.

Кроме того, шесть предприятий – участников конкурса получили приз "Лидер качества". В этом году комиссия присудила Московскому нефтеперерабатывающему заводу награду за высокое качество продукции и постоянное присутствие в рейтинге на протяжении нескольких лет. Автомобильный бензин, дорожные битумы и судовое топливо предприятия вошли в число победителей 2024 года.

Всероссийский конкурс "100 лучших товаров России" проводится ежегодно при поддержке Росстандарта начиная с 1998 года и охватывает почти все регионы страны. Для участия в нем выдвигается лучшая продукция со всей страны.

Ранее сообщалось, что в Москве наградили победителей туристической премии "Путеводная звезда". В 23 номинациях были отмечены лучшие представители индустрии гостеприимства. Награды присуждались по результатам оценки профессионального жюри и народного голосования в проекте "Активный гражданин".