В Москве наградили победителей туристической премии "Путеводная звезда"

Фото: пресс-служба комитета по туризму города Москвы

Церемония награждения победителей 25-й премии "Путеводная звезда – 2024" состоялась в кинотеатре "Художественный". В 23 номинациях были отмечены лучшие представители индустрии гостеприимства, передает портал мэра и правительства Москвы.

Награды присуждались по результатам оценки профессионального жюри и народного голосования в проекте "Активный гражданин". В этом году в нем впервые приняли участие не только жители столицы, но и ее гости. Всего они отдали более 800 тысяч голосов.

Еще одним нововведением текущего года стали новые номинации, например, для молодых туристических объектов. Среди них премии удостоился музей "Атом" на ВДНХ.

Лучшим объектом туристического показа стала Государственная Третьяковская галерея. В свою очередь, планетарий в Музее космонавтики занял первое место в номинации "Московские впечатления: экскурсии, развлечения". Второе же было отдано выставке "В поисках народного искусства" музея-заповедника "Царицыно".

Тем временем звание лучшего блогера в сфере столичного туризма получил Макс Брандт, эту же награду по версии жюри победил "СысоевFM". При этом ресторан "Горыныч" отличился в этом году – ему достались оба главных приза в номинациях "Модная гастрономия" и "Московский завтрак: рестораны".

В свою очередь, журнал Russian Traveler получил больше всего голосов в номинации "Лучшее отраслевое СМИ/интернет-ресурс в области туризма".

Между тем в специальных номинациях за вклад в развитие туризма премию получили несколько специалистов отрасли. Так, лучшим администратором гостиницы стала Анна Пиляк. Она также заняла лидирующие позиции в конкурсе "Московские мастера" в номинации "Администратор гостиницы".

Зато лучшим консьержем был признан Андрей Корыстов, а экскурсоводом – Ольга Рыбакова. Кроме того, проект Петра Посмакова Now & Then Russia удостоился специального приза за активное продвижение культурно-исторического наследия Москвы.

Ранее стало известно, что фестиваль "Усадьбы Москвы" был признан лучшим в стране, а Московский зоопарк получил награду в номинации, посвященной общественным пространствам, премии Russian Traveler Awards.

Фестиваль состоялся впервые в 2023 году. В этом году летом прошел уже третий сезон фестиваля, который стал рекордным по продолжительности и масштабу. В свою очередь, Московский зоопарк опережает такие парки, как "Швейцария" в Нижнем Новгороде, парк "Сказов" в Свердловской области и парк птиц "Малинки" в Ростовской области.