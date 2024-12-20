Собянин: в 2025 году будет запущен еще один речной маршрут

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Дополнительный речной маршрут будет запущен в Москве в 2025 году, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

"Свяжет четыре района: Даниловский, Таганский, Южнопортовый и Замоскворечье", – рассказал Сергей Собянин.

В следующем году столичный парк речного транспорта пополнится еще 10 электросудами, а также 5 новыми причалами для речных трамвайчиков. В итоге к 2030 году на Москве-реке горожанам будет доступно уже 7 маршрутов регулярного речного электротранспорта.

"Практически вся акватория окажется охвачена пассажирским движением и станет полноценной транспортной артерией", – отмечается на сайте.

Ранее мэр рассказывал, что новые маршруты для речных трамваев будут открываться в столице каждый год. В это же время спрос на такой вид транспорта у горожан лишь растет. Маршруты, по словам Собянина, будут продлеваться и дальше.

