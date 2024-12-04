Собянин: в Москве ежегодно будут открывать новые маршруты речных трамваев

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новые маршруты речных трамваев будут открываться в Москве каждый год. Об этом сообщил Сергей Собянин в прямом эфире телеканала Москва 24.

Мэр столицы обратил внимание на высокий спрос горожан на речные трамваи, подчеркнув, что они используются не только в качестве регулярных маршрутов, но и в качестве туристических.

Также он назвал речные трамваи уникальным экологичным транспортом во всем мире. Их маршруты будут продлевать, заверил Собянин.

"Для этого даже достраиваем целый завод по производству этих водных трамвайчиков. В следующем году, я надеюсь, что мы его запустим и будем строить трамваи уже в Москве. И затем постепенно заменим все суденышки, которые ездят по Москве-реке", – сказал градоначальник.

Мэр добавил, что постепенно все судна планируется переводить на электрический ход.

В мае Собянин дал старт испытаниям первого беспилотного трамвая в Москве, который должен выйти на линии без водителя уже в 2025 году. По его данным, столичный транспорт является бесспорным лидером по уровню инноваций. В частности, в городе разработаны и уже запущены на линии одни из самых лучших в мире составов электропоездов метро, трамваев, электробусов и речных трамваев.

