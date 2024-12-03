Новыми причалами для электросудов в Москве воспользовались более 33 тыс раз

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Жители и гости Москвы воспользовались новыми причалами электросудов уже более 33 тысяч раз за три месяца. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

Для удобства пассажиров в Москве работают причалы Краснопресненский парк на 1-м маршруте Киевский – Парк "Фили", Затон Новинки, Коломенская набережная и Нагатинский на 2-м маршруте ЗИЛ – Печатники.

"Электросуда популярны у москвичей и гостей столицы. Всего с момента запуска на них совершили более 1,5 миллиона поездок. Самый инновационный вид городского транспорта позволяет строить удобные маршруты в любое время года", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Он напомнил, что у владельцев абонементов "Единый" на 30, 90 и 365 дней поездки включены в абонемент.

Между тем с 1 декабря суда, следующие по первому маршруту регулярного речного электротранспорта Киевский – Парк "Фили", будут следовать до причала Сердце Столицы. Изменения продлятся до 30 апреля следующего года. Такие корректировки связаны с капремонтом Филевской набережной и городского причала Парк "Фили".

Ранее Сергей Собянин подвел итоги летней навигации в Москве. По его словам, круизные и прогулочные маршруты регулярного речного электротранспорта повысили свою популярность в летнем сезоне навигации в Москве. Северный и Южный речные вокзалы за соответствующий промежуток принимали и отправляли до 30 теплоходов в день. Всего же они обслужили более 2,1 тысячи рейсов.

