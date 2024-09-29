Собянин: второму речному маршруту ЗИЛ – Печатники исполнился год

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Второму маршруту регулярного речного электротранспорта ЗИЛ – Печатники исполнился год. Он связал районы юга и юго-востока Москвы, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



За год маршрутом воспользовались около 420 тысяч раз, а суда совершили более 20 тысяч рейсов.



На первом этапе заработали шесть причалов-остановок. 3 сентября в столице открыли еще три, напомнил Собянин.



"Речной маршрут серьезно экономит время пассажиров. Так, путь из Печатников до Нагатинского затона на городском транспорте занимает около 35 минут, а по воде – всего 12", – отметил мэр города.

По его словам, горожане могут добраться на противоположный берег с причала ЗИЛ на причал Автозаводский мост за 5–6 минут. Электросуда полностью интегрированы в единую систему Московского транспорта, добавил он.

Между тем новый маршрут речного электротранспорта появится в Москве в 2025 году. В настоящий момент специалисты проводят необходимые для этого исследования и моделируют транспортные потоки. Создание нового маршрута позволит получить доступ к инновационному транспорту почти 60 тысячам жителей Даниловского, Таганского и Южнопортового районов, а также Замоскворечья.

Кроме того, к 2025 году в Москве появятся 5 новых причалов и 10 новых электросудов, 8 из которых уже заложены на верфи. По словам Сергея Собянина, они абсолютно экологичны, поскольку не загрязняют ни воду, ни воздух.

