Сергей Собянин подвел итоги летней навигации в Москве

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Круизные и прогулочные маршруты регулярного речного электротранспорта повысили свою популярность в летнем сезоне навигации в Москве, рассказал Сергей Собянин в своем личном блоге.

По словам мэра Москвы, с апреля по ноябрь круизные теплоходы приняли более 370 тысяч пассажиров, что на 15% больше, чем в аналогичный период прошлого года. Самыми популярными направлениями речных путешествий, по словам мэра, стали Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Ярославль.

В свою очередь, Северный и Южный речные вокзалы за соответствующий промежуток принимали и отправляли до 30 теплоходов в день. Всего же они обслужили более 2,1 тысячи рейсов.

Кроме того, рост пассажиропотока зафиксировался и на маршрутах-переправах до причалов Химки и Захарково. Суммарно на них прошло 264 тысячи поездок.

При этом, как подчеркнул градоначальник, прогулки на речных трамвайчиках стали одним из самых любимых развлечений горожан. В летний сезон по Москве-реке курсировали более 150 прогулочных теплоходов, обслуживших более 1,5 миллиона гостей.

Собянин напомнил, что в 2023 году впервые в мире были запущены круглогодичные регулярные маршруты электротранспорта – Киевский – Сердце столицы и ЗИЛ – Печатники. В этом году первая линия была продлена до причала Парк Фили. Также за год было открыто 6 новых причалов. Причем пассажиров перевозят отечественные судна класса "Лед 20", которые могут самостоятельно преодолевать мелкобитный лед толщиной до 20 сантиметров.

Тем временем круглогодичные электросуда совершили свыше 58 тысяч рейсов протяженностью около 520 тысяч километров с момента своего запуска. Больше всего горожане пользовались причалами Киевским, Парк Фили, Печатники, Сити Центральный, ЗИЛ и Южный речной вокзал.

Причем в июне были запущены еще четыре новых электросудна – "Каменка", "Люблинка", "Кузнецовка" и "Пахра". Как отметил мэр, они сократили интервалы движения и позволили увеличить число ежедневных рейсов.

В этом сезоне также прошла реконструкция Северного и Южного речных вокзалов. Суда на первом теперь отправляются от 17 причалов. Глава города обратил внимание, что речные маршруты-переправы, следующие до причалов Захарково в Южном Тушине и в подмосковном городе Химки, стали отличной альтернативой поездкам на автомобилях или наземном транспорте.

Южный вокзал, в свою очередь, не только принимает круизные суда, но и является частью круглогодичного маршрута электросудов ЗИЛ – Печатники.

Помимо этого, на вокзалах устраивают различные бесплатные лекции, творческие мастер-классы, спортивные тренировки и выставки. Кроме того, они становятся площадками для празднования городских мероприятий и фестивалей.

В рамках расширения судоходства особое внимание уделяется вопросам безопасности на воде, подчеркнул Собянин. Например, в текущем году было принято решение о разделении акватории Москвы-реки на 12 зон, благодаря чему появились отдельные участки для регулярных и прогулочных маршрутов, отдыха на воде, а также разовых мероприятий и фейерверков.

Также в рамках программы по перераспределению зон отдыха такие спортивные занятия, как вейкборд, яхтинг, гребля и сапы, перенесли на участки с меньшим потоком на судовом. Сап-бордингом же горожане могут заниматься в Большом Строгинском затоне и в Серебряном бору. Кроме того, в районе Спасского затона можно заниматься воднолыжным спортом, продолжил мэр, а в Мякинино и на Химкинском водохранилище – водно-моторным спортом.

Градоначальник подчеркнул, что таким образом исключается пересечение участков, где люди отдыхают на воде, с территориями, по которым проходят регулярные и прогулочные маршруты. При этом повышению безопасности и комфорта способствует и работа специалистов Речного ситуационного центра ЦОДД и водного патруля.

Разделение территории на зоны также дало возможность более эффективно развивать инфраструктуру в каждой части города и реже перекрывать водное пространство в центре для проведения различных мероприятий, уточнил Собянин.

Несмотря на закрытие сезона летней навигации, Москва продолжит развитие речного транспорта и переход на экологически чистую технику на электрической тяге. Так, до конца 2025-го в город получит еще 10 электросудов, 8 из которых уже заложены на верфи в Санкт-Петербурге.

Еще город получит 5 плавучих причалов, которые собирают в Перми, для оснащения новых остановок на двух действующих маршрутах. По словам мэра, планируется запуск собственных производственных мощностей в сфере экологичного водного транспорта.

Тем временем в Нагатинском затоне уже сейчас специалисты создают высокотехнологичный и самый современный в мире судостроительный кластер. Предполагается, что в год он будет выпускать до 50 электросудов и производить техобслуживание до 100 единиц речного транспорта.

Все это поможет столице расширить до семи сеть речных круглогодичных маршрутов, которые охватят всю акваторию Москвы-реки в границах города к 2030 году, считает Собянин. Таким образом, не только улучшатся транспортные связи между районами и округами, но и появятся новые варианты поездок по городу.

Торжественная церемония закрытия сезона речной навигации состоялась на Северном речном вокзале. За это время электросуда перевезли свыше 1,4 миллиона пассажиров. Причем с момента запуска этих водных транспортных средств они прошли уже 516 тысяч километров, что в 1,3 раза превышает расстояние от Земли до Луны.

В свою очередь, водный патруль ЦОДД в этом году "проплыл" больше 16 тысяч километров. Как пояснили в ведомстве, сотрудники следят за причалами и выявляют нарушителей в акватории. Чаще всего они попадаются на том же, что и автомобилисты, – превышают положенную скорость 15 километров в час и швартуются в неположенном месте.



