Причалы речных вокзалов столицы приняли и отправили теплоходы почти 13 тысяч раз

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

С момента начала сезона навигации причалы Северного и Южного речных вокзалов приняли и отправили теплоходы почти 13 тысяч раз, пишет пресс-служба столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Благодаря активному развитию речного транспорта москвичи все больше интересуются путешествиями по реке", – цитирует заммэра Максима Ликсутова Агентство "Москва".

Так, всего в круизы до 50 городов страны отправлены более 350 тысяч пассажиров. Одним из самых популярных стал маршрут "Московское золотое кольцо", включающий в себя Ярославль, Кострому, Нижний Новгород, Рязань и Коломну.

Кроме прочего, посетителям Северного речного вокзала доступна возможность сыграть свадьбу прямо на территории вокзала. С начала 2024 года так поступила 131 пара молодоженов. В целом в рамках проекта "Новые адреса счастья" в этом году москвичи сыграли более 7 тысяч свадеб в различных необычных местах.

