Более 130 пар заключили брак на Северном речном вокзале в 2024 году

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

С начала года на Северном речном вокзале состоялась 131 свадьба. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

В рамках проекта "Новые адреса счастья" москвичи могут выбрать необычные места для проведения свадеб. За летний сезон на площадках проекта поженились более 7 тысяч пар.

"В этом году мы увеличили количество слотов для регистрации брака на этой площадке. Всего с 2021 года в здании отреставрированного вокзала поженились 364 пары", – отметила вице-мэр

В пресс-службе комплекса социального развития уточнили, что в 2024 году на площадке Северного речного вокзала больше всего свадеб было 5 июля – в этот день состоялось 12 церемоний.

По словам заммэра Москвы по транспорту Максима Ликсутова, в этом году на Северном речном вокзале зарегистрировали брак на 10% больше пар, чем в прошлом.

Между тем летом 2024 года в столице поженились более 34 тысяч пар. При этом август стал самым популярным месяцем для свадеб в Москве за последние 10 лет. В последний месяц лета состоялось 13 тысяч свадеб. Самой популярной площадкой стал особняк Спиридонова, который выбрали 740 пар. В особняке "Роял" зарегистрировали 705 новых семей, а в Оперном доме в музее-заповеднике "Царицыно" прошло 564 торжественные церемонии.