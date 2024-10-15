Городские службы очистили акватории 15 пассажирских причалов в столице

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В Москве очистили акватории 15 пассажирских причалов, рассказал заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) и благоустройства Петр Бирюков.

"Необходимость этих мероприятий была вызвана загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом, что может привести к повреждению прогулочных теплоходов", – приводят его слова в телеграм-канале комплекса городского хозяйства столицы.

Вице-мэр добавил, что все причалы также подготовят к зиме. Будут очищены и промыты лестничные сходы, гранитные покрытия и ограждения.

В конце сентября в Зеленограде завершили реабилитацию пруда Быково болото. Накопившийся там ил привел к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями водоема. Кроме того, там наблюдались разрушения береговой полосы.

Специалисты комплекса городского хозяйства также завершили реабилитацию двух Красноярских прудов в районе Гольяново. В ходе реабилитации очистили 0,6 гектара территории от ила, общий объем которого превысил 1,6 тысячи кубометров.