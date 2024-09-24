В Зеленограде завершили реабилитацию пруда Быково болото

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты комплекса городского хозяйства (КГХ) Москвы завершили реабилитацию пруда Быково болото, находящегося в Зеленограде, рассказал заммэра Петр Бирюков.

"Водоем, расположенный в зоне отдыха, находился в неудовлетворительном состоянии", – привели слова вице-мэра в телеграм-канале КГХ.

Бирюков отметил, что на дне накопились большие объемы иловых отложений, которые привели к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями. Кроме того, там наблюдались разрушения береговой полосы.

Так, специалисты извлекли ил объемом более 2,5 тысячи кубометров, что позволило увеличить максимальную глубину, обновили 425 метров разрушенных участков береговой полосы и обустроили новую эксплуатационную дорожку.

Помимо этого, были сделаны две зоны биоплато общей площадью 60 квадратных метров, в которых высадили порядка тысячи различных водных растений.

Комплекс городского хозяйства регулярно проводит обследования столичных водоемов и в случае выявления проблем принимает решение о реабилитации. При этом сами москвичи участвуют в формировании списка водных объектов.

За 2024 год специалисты планируют провести обновление в более чем 20 столичных прудах.

Ранее также были завершены реабилитационные работы Изютинского пруда, расположенного на Черноморском бульваре в Москве. Восстановление прошло в три этапа.

Так же, как и у пруда Быково болото, специалисты извлекли ил, отремонтировали береговую полосу и обустроили зону биоплато. При этом надводную часть они оформили отсыпкой гранитного щебня по естественному откосу, а нижнюю выполнили в виде цилиндрических габионных конструкций.