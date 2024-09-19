Реабилитация Изютинского пруда на Черноморском бульваре завершена

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Реабилитация Изютинского пруда, расположенного на Черноморском бульваре в Москве, завершена. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр напомнил, что на дне водоема накопился ил, акватория начала активно зарастать водорослями, наблюдалась эрозия береговой полосы. В связи с этим было решено провести реабилитацию. Сейчас все работы закончились, пруд вновь стал комфортным местом отдыха на природе, рассказал Бирюков.

По его словам, на первом этапе специалисты извлекли ил, общий объем которого составил почти две тысячи кубометров. Благодаря этому увеличилась средняя глубина водоема. Затем отремонтировали береговую полосу протяженностью 276 метров. Надводная часть оформлена отсыпкой гранитного щебня по естественному откосу, нижняя выполнена в виде цилиндрических габионных конструкций. На финальном этапе обустроили зону биоплато площадью 359 квадратных метров. В нее высадили свыше шести тысяч водных растений, которые будут фильтровать воду и минимизировать зарастание, объяснил заммэра.

Бирюков подчеркнул, что специалисты регулярно обследуют московские водоемы. В случае выявления проблем принимается вопрос о реабилитации. Всего в этом году планируется обновить более 20 прудов.

Ранее на востоке столицы стартовала реабилитация Ивановских прудов. В ходе работ дно водоемов очистят от ила, отремонтируют береговые полосы, сделают две дополнительные видовые площадки для рыбаков и организуют четыре зоны биоплато. Закончить реабилитацию планируется до конца этого года.