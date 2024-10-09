Завершена реабилитация двух Красноярских прудов в районе Гольяново

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Специалисты комплекса городского хозяйства завершили реабилитацию двух Красноярских прудов в районе Гольяново. Об этом рассказал заммэра Петр Бирюков.

Водоемы находились в неудовлетворительном состоянии, например на дне накопились большие объемы иловых отложений, торцевые участки акватории заросли водной растительностью, а также наблюдалась эрозия береговой линии, уточнил вице-мэр.

"Теперь это вновь современное и комфортное место для отдыха горожан", – цитируют Бирюкова в телеграм-канале ведомства.

В ходе реабилитации специалисты очистили 0,6 гектара территории от ила, общий объем которого превысил 1,6 тысячи кубометров, обновили конструкции береговых полос протяженностью 491 метр. Также они засыпали щебнем большую часть береговых откосов, а отдельные участки выполнили из ряжевой стенки.

Помимо этого, были обустроены девять зон биоплато общей площадью 565 "квадратов", в которые высадили свыше 12 тысяч водных растений.

В ведомстве напомнили, что специалисты регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимают решение о реабилитации. При этом список водных объектов формируется ежегодно с учетом пожеланий москвичей.

В конце сентября в Зеленограде завершили реабилитацию пруда Быково болото. Накопившийся там ил привел к уменьшению глубины и активному зарастанию водорослями водоема. Кроме того, там наблюдались разрушения береговой полосы.

Так, специалисты извлекли ил объемом более 2,5 тысячи кубометров, что позволило увеличить максимальную глубину, обновили 425 метров разрушенных участков береговой полосы и обустроили новую эксплуатационную дорожку.