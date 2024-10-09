Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин открыл Кадашевскую набережную после комплексного благоустройства, которое прошло в период с мая по октябрь 2024 года.

"Одна из самых старинных набережных Москвы-реки – Кадашевская набережная, историческая. Вот дошла до нее очередь", – сказал мэр.

В ходе работ специалисты соединили Овчинниковскую и Якиманскую набережные в один прогулочный маршрут. Расширили тротуары, деревья посадили, светильники новые сделали и убрали провода.



Кадашевская набережная стала 50-й набережной Москвы-реки из тех, которые были реконструированы или построены заново, подчеркнул градоначальник. В пресс-службе мэра и правительства столицы отметили, что общая площадь благоустройства составила 3,9 гектара.

Во время работ специалисты реализовали программу "Чистое небо", в рамках которой перенесли воздушные кабельные линии в подземные коллекторы.Также для предотвращения возможных подтоплений было дополнительно проложено свыше 100 погонных метров водосточной сети.

В свою очередь, для комфорта и безопасности пешеходов на набережной и в переулках установили 113 фонарей с энергосберегающими светильниками, 114 тотемных светильников и 100 малых архитектурных форм. Кроме того, на территории было обустроено свыше 1,6 тысячи "квадратов" газонов, а также высажены 41 дерево и 15 кустов сирени.

Между тем на территории Южного порта появится зеленая набережная, свободная от автомобилей. Она станет частью велопешеходного маршрута, протяженность которого составляет 13 километров.

Кроме того, набережная соединит новые жилые кварталы в Южном порту с Полуостровом ЗИЛ и парком развлечений "Остров мечты". Инвесторы сделают вдоль прибрежной линии уникальные водные локации, а в самой широкой части акватории Москвы-реки обустроят понтонный бассейн и зоны для спорта.