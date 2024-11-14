Сезон речной навигации завершился в Москве

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Речная навигация завершилась в Москве. Торжественная церемония закрытия сезона состоялась на Северном речном вокзале, рассказал заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

"Мы уже начали подготовку к сезону навигации следующего года", – сказал он.

В 2025 году планируется увеличить как число речных судов, так и количество причалов и заходов. При этом регулярные электрические речные суда продолжают работать и в зимний период времени.

Прошедший сезон стал рекордным – на круизных судах побывали свыше 370 тысяч человек, что на 15% больше, чем во время летней навигации 2023 года. За это время электросуда перевезли свыше 1,4 миллиона пассажиров.

Ранее стало известно, что одни только электросуда с момента запуска прошли уже 516 тысяч километров, что в 1,3 раза превышает расстояние от Земли до Луны. Самым популярным путем с начала года стал маршрут Киевский – Парк "Фили", им воспользовались около 650 тысяч раз.

