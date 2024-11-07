Электросуда Москвы прошли расстояние в 1,3 раза больше, чем от Земли до Луны

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Столичные электросуда прошли 516 тысяч километров с момента запуска, что в 1,3 раза превышает расстояние от Земли до Луны, передает пресс-служба Дептранса.

Кроме того, этот километраж почти в 13 раз превышает длину экватора и исчисляется 56 поездками по Транссибирской магистрали, уточнили в транспортном ведомстве.

Суда являются самым инновационным видом транспорта, которым активно пользуются жители. Так, за все время их работы они совершили свыше 56 тысяч рейсов, уточнил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов. Он добавил, что только за октябрь на двух маршрутах зафиксировали около 100 тысяч поездок.

"Электросуда <...> позволяют пассажирам экономить время в пути. В зависимости от маршрута до точки назначения можно добраться до 4 раз быстрее, чем на других видах транспорта", – указал вице-мэр, предположив, что до конца года пассажиропоток на них составит более 1,5 миллиона поездок.

В сентябре в Москве открылись новые причалы регулярного речного электротранспорта. На них начали работу специалисты пассажирского сервиса ЦОДД. Более 30 сотрудников центра помогают пассажирам при посадке и высадке, подсказывают, как оплатить проезд, и рассказывают о маршрутах и изменениях в расписании.

За две недели работы пассажиры воспользовались ими около 7 тысяч раз. На них на 26 минут быстрее можно добраться до другого берега Москвы-реки. Для этого подойдет маршрут от причала Коломенская набережная до остановки Печатники. На других видах городского транспорта такой путь займет от 36 минут.

