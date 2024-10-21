Сезон летней навигации на Москве-реке завершится 14 ноября

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Сезон летней навигации по Москве-реке завершится 14 ноября, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Канала имени Москвы.

В пресс-службе подчеркнули, что эта дата актуальна для основных участков Московского бассейна. При этом на Рыбинском шлюзе сезон навигации завершат лишь 17 ноября.

В 2024 году летняя навигация началась 24 апреля. За это время причалы Северного и Южного речных вокзалов приняли и отправили теплоходы почти 13 тысяч раз. Всего в круизы до 50 городов России отправились более 350 тысяч горожан.

