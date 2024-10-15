Более миллиона поездок совершили москвичи на электросудах с начала 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Свыше миллиона поездок совершили пассажиры на электросудах регулярных речных маршрутов в столице с начала этого года. Об этом Агентству "Москва" заявили в пресс-службе Дептранса.

Так, маршрутом Киевский – Парк "Фили" воспользовались около 650 тысяч раз, а ЗИЛ – Печатники – более 350 тысяч раз.

Как рассказал глава ведомства Максим Ликсутов, популярность речного транспорта растет с каждым днем. Пользоваться электросудами горожане могут в любое время года. В Москве открываются новые причалы и совершенствуется инфраструктура, чтобы поездки становились комфортнее, уточнил он.

До 2030 года планируется организовать еще до пяти маршрутов. Только в 2025-м флот пополнят 10 судов, также появятся пять новых причалов. Кроме того, прорабатывается еще одна линия электросудов, которая может улучшить транспортную доступность для почти 60 тысяч жителей четырех столичных районов.

В Дептрансе напомнили, что больше месяца назад открылись новые причалы, которыми москвичи уже воспользовались более 17 тысяч раз. Всего с начала движения электросуда совершили свыше 53 тысяч рейсов и прошли 470 тысяч километров.

До 30 апреля на речных маршрутах действуют "зимние" тарифы. По карте "Тройка" и биометрии стоимость поездки составит 100 рублей в будни и 130 рублей в праздники и выходные, по банковской карте и Системе быстрых платежей – 120 рублей в будни и 150 рублей в праздники и выходные.

Для детей до семи лет в сопровождении одного взрослого и для владельцев билетов билета "Единый" на 30, 90 и 365 дней распространяется бесплатный проезд.